Buhara'da 'Turist Polisi' faaliyete başladı

Bişkek, 22 Şubat /Kabar/. Özbekistan’ın Buhara, Semerkand, Khorezm ve Kashkadarya bölgelerinde 'Güvenli Turizm Konsepti'nin uygulanmasının bir parçası olarak turist polisinin faaliyete başladığı bildirildi.

Uzbekturizm basın servisinden bildirilen habere göre, Buhara şehrinde 45 kişilik özel polis devresi turistlerin güvenliğini temin edecek. Yeni 'Turist Polisi' teşkilatının emrinde özel otomobiller ve otobüsler olacak.

Turist polislerinin kullanacağı motorlu taşıtlar, turistlerin güvenliğini sağlamak için durum analizi yapan ve gereken önlemlerin acilen alınmasını sağlayan video gözetim sistemi ile donatılmış durumda. Devriye ekibi yabancı dil bilen polislerden oluşacak ve elektronik dil çevirici cihazlar kullanıma hazır olacak.

Kaynak: Dünya Bülteni