Bugün Bişkek okullarında son zil çalıyor

BİŞKEK, 25 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’in bütün ortaokullarında bugün, 25 Mayıs’ta mezunlar için son zil çalındı.

Geleneksel olarak “Son Zil” bayramı 25 Mayıs’ta düzenleniyor. Okuldan mezun olanlar okullarıyla vedalaşıyorlar, aynı zamanda okullarda birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

Bugün ülkede 10 bin 626 öğrenci 9. sınıftan mezun olurken, 5 bin 823 öğrenci de 11. sınıftan mezun oldu.

“Son Zil” adı verilen törene öğrencilerin ebeveynleri, öğretim elemanları ve misafirler katıldı.

Tebrik konuşmalarının ardından mezunlar son okul valsi dans etti.