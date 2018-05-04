BM ile Türkmenistan terörle mücadele toplantısı

BİŞKEK, 4 Mayıs 2018 /Kabar/. BM Genel Sekreteri Türkmenistan'da düzenlenen Orta Asya'da terörle mücadele toplantısında ulusal ve bölgesel stratejileri geliştirme konularında görüştü

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Aşkabat'ta 30 Nisan tarihinde "Orta Asya'da BM Küresel Terörle Mücadele Stratejisinin kapsamlı uygulanmasına doğru" konulu bir toplantı yapıldığını duyurdu.

Toplantıya BM Genel Sekreteri yardımcısı ve teröre karşı mücadele grubu yöneticisi Vladimir Voronkov, BM Genel Sekreteri Orta Asya Özel Temsilcisi Natalya German ve bölgedeki devletlerin dış işleri bakanları yardımcıları katıldılar.

Toplantıda gelecek dönemde ortak bölgesel terörle mücadele ve aşırılığı önlemede Orta Asya ülkeleri kapasitesini güçlendirme konuları tartışıldı.

Toplantıda konuşan Vladimir Voronkov bölgede uygulamak istedikleri projenin ana konularının Orta Asya ülkelerinin terörle mücadele ve şiddet içeren aşırılığı önlemeye yönelik ulusal ve bölgesel stratejileri geliştirmek olduğunu belirtti.

Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Serdar Berdimuhamedov ülkesinin BM Terörle Mücadele Stratejisi Eylem Planı'nı hayata geçirmek için işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Dünya Bülteni