BM genel merkezinde Zafer Günü’ne ithafen tören düzenlendi

BİŞKEK, 11 Mayıs 2018 /Kabar/. BM genel merkezinde 9 Mayıs Zafer Günü’ne ithaf edilen etkinlik yapıldı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) genel merkezinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın BM Daimi temsilcileri ile BM’ye üye ülkelerin heyet temsilcilerinin katılımıyla Sovyet Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmasının 73. yıldönümüne ithaf edilen tören düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, SSCB'nin Nazi güçlerine karşı kazandığı zafere yaptığı büyük katkının altını çizerek, bu olayın önemini unutmamaya çağırdı.

Tören çerçevesinde Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın BM Daimi Temsilcilikleri tarafından Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda bu devletlerin sağladığı katkısına adanmış fotoğraf sergisi de yapıldı.