Bişkek'te yapılan bilim ve teknoloji festivalini 10 binden fazla kişi ziyaret etti

BİŞKEK, 16 Mayıs 2018 /Kabar/. Başkent Bişkek’te Mezunlar Derneği SIFE/Enactus Kırgızistan, Kırgızistan Robotik Derneği, Lalafo, Gazprom Kırgızistan, Robot Kırgızistan, Business Events şirketleri, Çocuk Hakları Savunucuları Birliği, IT şirketi Neobis, ItAttractor, RoboSky, Robotik Stüdyoları Technoland destekleriyle düzenlenen bilim ve teknoloji festivali Tech and Science Fest’e 10 binden fazla ziyaretçi katıldı.

Festivalde 60 üzeri proje sunuldu.

Etkinliğin organizatörlerinden biri Nazira Şeralı, “İcatlar sergisinde, eşsiz teknolojik projeler sunuldu, paralel ustalık sınıfları gerçekleştirildi, etkinliğin katılımcıları İngilizce programlamaya katılabildiler. Çoğunlukla robotlarla ilgilenen çocuklar olmak üzere 10.000'den fazla insan festivali ziyaret etti. İncelemelere bakarsak, insanlar uzun zamandır beklenen etkinlikten memnun kaldı.” şeklinde konuştu.

Festival, genç programcılar, siber güvenlik, bilgi teknolojisi, programlama ve robotik alanındaki pratik deneyimlerini paylaşan geliştiriciler için mükemmel bir eğitim platformu haline geldi.

TechFest katılımcısı Tilek Sadıkbekov, “Bu festivale ilk kez katılıyorum. Buraya gençler, öğrenciler ve ergenler toplanmış. Teknik taraf ile ilgili çok sayıda çalışma sunuldu.” paylaşımında bulundu.