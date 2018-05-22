Bişkek'te XIII Muay Thai Açık Şampiyonası düzenlendi

BİŞKEK, 22 Mayıs 2018 /Kabar/. Bişkek, on üçüncü Muay Thai Açık Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan Muay Thai Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Bölgesel Kalkınma Yılı’na adanan XIII Muay Thai Açık Şampiyonası gerçekleştirildi.

Başkentin ev sahipliği yaptığı turnuvaya Kırgızistan’ın yedi vilayetinden 29 spor kulübü yanı sıra Kazakistan ve Rusya’dan sporcular olmak üzere 250 boksör katıldı.

16-20 Mayıs tarihleri arasında Kocomkul adını taşıyan Spor Sarayı’nda sporcular hünerlerini sergiledi.

Muay Thai, Tayland'da ortaya çıkan ve özgün adı Muay Thai olan dövüş sporu. Tayland Boksu da denir. Başta Tayland olmak üzere Myanmar (eski adı ile Burma), Kamboçya, Laos gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde uygulanır. Yumruk, diz, dirsek ve tekmelerin kullanıldığı oldukça sert bir dövüş sanatıdır.