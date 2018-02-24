Bişkek'te, Winston Churchill'in “Asla Vazgeçmeyin!" adlı kitabı Kırgızca sunuldu

BİŞKEK, 22 Şubat /Kabar/. Bugün, 22 Şubat’ta Bişkek'te geçtiğimiz yüzyılın önde gelen İngiliz siyasetçisi Winston Churchill’in Kırgızca'ya çevirilen "Asla Vazgeçmeyin!" (Asti sınbagıla) adlı kitabı okurlara sunuldu.
Winston Churchill’in "Asti sınbagıla" ("Asla Vazgeçmeyin!") kitabı, 2015 yılında uluslararası "Roza Otunbayeva’nın Girişimi" kuruluşu tarafından yayınlanan "Harika İnsanların Hayatı" kitabının bir sonraki baskısıdır.
Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva, “Winston Churchill’in "Asla vazgeçmeyin!" konusundaki alaycı ifadesi modern dünyanın gelişiminde önemli bir etki oldu” dedi.
Kitap, Kırgız dilinde seçilmiş Churchill konuşmalarının bir koleksiyonudur ve Büyük Britanya’nın Kırgızistan Büyükelçiliğinin maddi desteğiyle yayınlanmıştır.
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