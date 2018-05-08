Bişkek'te Uluslararası Kediler Fuarı Yapılacak

BİŞKEK, 8 Mayıs 2018 /Kabar/. Bişkek, uluslararası kediler fuarına ev sahipliği yapacak.

Organizatörlerin Kabar ajansına aktarmış olduğu bilgiye göre, 19-20 Mayıs tarihleri arasında Bişkek’te “Bahar Hevesi” adlı uluslararası kediler sergisi düzenlenecek.

Organizatörlere göre, Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan 100'den fazla kedi sahibi kayıt yaptırdı.

Letonya ve Rusya'dan uzmanlar, kedileri aşağıdaki standartlara göre değerlendirecek: uzun saçlı, yarı yünlü, kısa saçlı ve tüysüz.

Ayrıca sergi çerçevesinde kedi yavruların fuarı yapılacak. Organizatörler, en güzel ve eşsiz kedilerin süper gösterisi beklendiğini belirtti.