Bişkek'te sosyal kültürel etkinlik "Müzeler Gecesi" düzenlenecek

BİŞKEK, 17 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te “Müzeler Gecesi” adlı etkinlik yapılacak.

Yarın, 18 Mayıs’ta akşam 18:00 ile gece 24:00 saatleri arasında sosyal kültürel etkinlik “Müzeler Gecesi” yapılacak. Söz konusu etkinlik, Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı, Bişkek Belediyesi Kültür Yönetimi ve Bişkek'teki anıt müzelerin ortak müdürlüğü altında “OYOUM group” sanat grubu tarafından düzenleniyor.

Organizatörlere göre, sosyal kültürel "Müzeler Gecesi" etkinliği ilk kez Kırgızistan ve Orta Asya'da yapılacak.

Giriş ücretsiz.