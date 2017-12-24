Bişkek'te, Orta Asya kadın yönetmenlerin en iyi filmleri gösterilecek

BİŞKEK, 22 Aralık 2017 /Kabar/. Bişkek'te, 22-23 Aralık tarihleri arasında, Orta Asya kadın yönetmenlerin en iyi filmlerinin gösterileceği Kırgızistan Kadın Yönetmenleri II Film Forumu yapılacak.

Kabar ajansında yapılan basın toplantıda forum ile ilgili bilgi veren “Yaratıcı Asya Kadınları” kamu Vakfı Başkanı Aselya Curayeva, forumun temel hedeflerinden biri, Kırgızistan'daki kadın yönetmenlerin profesyonellik derecelerini göstermek ve böylece Kırgız sinemasının uluslararası seviyeye yükseltilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Curayeva, “Kırgızistan Kadın Yönetmenleri 1. Film Forumu geçen yıl 17 Aralık’ta yapılmıştı. Bu sene 22 Aralık’ta forum katılımcıların katılımıyla yuvarlak masa toplantısı, 23 Aralık’ta ise filmler gösterilecek.” dedi.

Foruma katılmak için yaklaşık 50 başvuru yapıldığını ve arasından 19 filmin seçildiğini belirten Curayeva, 16’sı Kırgız, 2’si Kazak ve 1’i Özbek filmleri olduğuna dikkat çekti. Aselya Hanım, filmlerin gösteriminden sonra yaratıcıların katılımıyla tartışma yapılacağını sözlerine ekeldi.

Curayeva, Kazakistan ve Özbekistan'ın foruma katılımının uluslararası bir statü verdiğini ve bunun Orta Asya ülkelerinin kadın yönetmenlerinin faaliyetlerini desteklemek için çok önemli bir olay olabileceğini vurguladı.

Kırgızistan Kadın Yönetmenleri II Film Forumu, ABD’nin Kırgızistan Büyükelçiliği, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm bakanlığı nezdinde Sinema Bölümü desteğiyle düzenleniyor.

Kırgızistan Kadın Yönetmenleri 1. Film Forumu 17 Aralık 2017’de yapılmıştı. Forum, "Asya Yaratıcı Kadınları" fonu tarafından başlatıldı. Kırgız sinemasının ünlü film eleştirmenleri ve film eleştirmenleri, yazarlar ve Kırgız kültürünün önemli figürleri yer almıştı.