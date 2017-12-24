Bişkek'te Mankurtizm Başlıklı Uluslararası Konferans Yapıldı

Bişkek (Golden Bridge News) Bişkek TTÖMER Müdürü Adem Köseoğlu’nun GBNews’e aktarmış olduğu habere göre, Başkentte bulunan, Mahmud Kaşgari-Barskani Doğu Üniversitesi'nde Cengiz Aytmatov'un anısına ithafen Uluslararası bilimsel ve pratik bir konferans gerçekleştirildi.

Roza Aytmatova’nın katılımı ile gerçekleşen Konferans, "Dünya edebi ufukta Cengiz Aytmatov'un Yıldızı" genel oturumuyla başladı. Konferansın konuklarını ve katılımcıları Mahmud Kaşgari-Barskani Doğu Üniversitesinin rektörü Almaz İbrayev selamladı.

Roza Aytmatova, açılış konuşmasında doğma köyü Şeker hakkında bir hikayeyi anlattı.

Kırgızistan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Recep Sula, Türkiye'de herkesin Aytmatov'u çok fazla okuduğuna ve çok saygıyla anıldığına dikkat çekti.

Kırgızistan Hükümetinin eski Başbakanı ve Cengiz Aytmatov’un arkadaşı Amangeldi Muraliev efsanevi arkadaşıyla ilgili şiirlerini okudu.

Sonra konferans üç bölümde - "Aytmatov'un felsefe, kozmik ve gezegen düşüncesi", "Aytmatov’un epik, mitolojik ve şiirsel dili" ve "Küreselleşme bağlamında insanlık tehlikesi ve toplam kitle kültürü" başlıkları ile gerçekleştirildi.

Konferansa yaklaşık 200 kişi katıldı. Öğrenciler, Aytmatov'un eserleri hakkında çok yararlı pratik bilgiler aldılar.

Tüm katılımcılara sertifika verildi.