Bişkek’te kadın takımları arasında voleybol yarışması

BİŞKEK, 7 Mayıs 2018 /Kabar/. Bugün, 7 Mayıs'ta Bişkek'te kadın takımlar arasında Kırgızistan'ın şampiyonalarının yeni sezonu voleybol yarışması başladı.

Kırgızistan Voleybol Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sezonda, beş takım iki turda madalya için yarışacak.

İlk tur maçları 7-11 Mayıs tarihleri arasında Bişkek'teki Kocomkul Spor Sarayı'nda yapılacak. Her takım dört oyun oynayacak.

Bugün 7 Mayıs'ta iki yarışma yapıldı. "Dordoy" takımını "Bilim KDÜ Arabaeva" takımını yenerken, ülkenin mevcut takımı “Salam Alik”, “Oş Datka” takımını 3:2 skora mağlup etti.