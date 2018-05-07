Bişkek’te Kırgızistan ve Çin'in uzmanları arasında ikili forum düzenleniyor

BİŞKEK, 7 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kırgızistan ile Çin uzmanları arasında forum gerçekleştiriliyor.

Bişkek’in Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları’ndaki Kongre Salonu’nda “Uzman-analitik diyalog Kırgızistan-Çin” konulu ikili forum düzenleniyor.

Forum sırasında uzmanlar, iki ülkenin hükümetlerine operasyonel tavsiyelerde bulunma ve ikili niteliklerin yeni bir nitelik seviyesine yükseltilmesi amacıyla, devletler arası işbirliğinin güncel konularını ele alacak ve analiz edeceklerdir.

Forumda Kırgızistan ile Çin’in uzman topluluğu, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Kırgızistan Büyükelçiliği ve ilgili devlet organlarının temsilcilerinin katılması bekleniyor. Etkinliğin dört aşamada resmi bölüm ve üç oturum olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Forumun resmi bölümünde Kırgızistan Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Dinara Kemelova, Çin’in Kırgızistan Büyükelçisi Xiao Qinghua, Kırgızistan eski Dışişleri Bakanı Muratbek İmanaliyev, Çin Sosyal Bilimler Akademisi Rusya, Doğu Avrupa ve Orta Asya Enstitüsü Direktörü Sun Zhuangzhi’nin konuşma yapacağı bildirildi.

Ayrıca, üç oturum sırasında, uzman platformun katılımcıları Kırgızistan ve Çin arasındaki işbirliği için format, öncelik yönleri ve pratik araçları görüşecekler. Forumun her bölümünün sonuçlarına dayanarak, uzmanlar tartışmaların sonuçlarını açıklayacak.