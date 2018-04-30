BİŞKEK, 28 Nisan 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Hint Müziği ve Dansları Festivali düzenleniyor.

Hindistan’ın Kırgızistan Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kültürün Hindistan ve Kırgızistan halkları arasındaki ilişkilerin gelişimine katkısı çok büyüktür. Hint dansları ve şarkıları, birçok insanın kalplerinde kalan Hint filmleri sayesinde Kırgızistan dahil olmak üzere birçok BDT ülkesinde popüler hale gelmiştir.

Bu dostluğun anısına, Hindistan’ın Kırgızistan Büyükelçiliği, Ulusal Çocuk ve Gençlik Merkezi "Seytek" ile Hint Dans ve Müzik Festivali'ni temsil ediyor.

Festivalde, Hint kültürünün temsilcilerinin yanı sıra yetenekli yaratıcı Kırgızistan grupları da yer aldı. Konser programının başlangıcından önce konuklara aşağıdakiler temsil edildi: Mehndi (Hint kınası), Rangoli (geleneksel Hint sanatı), Saree’nin (geleneksel Hint kıyafeti) giyilmesini öğretecek usta sınıfları, Hint dansları ve şarkıları, El Sanatları Sanatı Sergisi.