Bişkek’te Hint Dans Müziği ve Şarkıları Festivali yapılacak

BİŞKEK, 26 Nisan 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Bişkek’te Hint Dans Müziği ve Şarkıları Festivali düzenlenecek.

Hindistan’ın Kırgızistan Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Kültürün Hindistan ve Kırgızistan halkları arasındaki ilişkilerin gelişimine katkısı çok büyüktür. Hint dansları ve şarkıları, birçok insanın kalplerinde kalan Hint filmleri sayesinde Kırgızistan dahil olmak üzere birçok BDT ülkesinde popüler hale gelmiştir.” ifadesi kullanıldı.

Bu dostluğun anısına, Hindistan’ın Kırgızistan Büyükelçiliği, Ulusal Çocuk ve Gençlik Merkezi "Seytek" ile Hint Dans ve Müzik Festivali'ni temsil ediyor.

Festivalde, Hint kültürünün temsilcilerinin yanı sıra yetenekli yaratıcı Kırgızistan grupları da yer alacak. Konser programının başlangıcından önce konuklara aşağıdakiler temsil edilecek: Mehndi (Hint kınası), Rangoli (geleneksel Hint sanatı), Saree’nin (geleneksel Hint kıyafeti) giyilmesini öğretecek usta sınıfları, Hint dansları ve şarkıları, El Sanatları Sanatı Sergisi.