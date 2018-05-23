Bişkek'te Göçebe Oyunları’nın milli spor festivali düzenlenecek

BİŞKEK, 23 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları’nın milli spor festivali yapılacak.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yer alan alışveriş merkezi Bişkek Park’ta 26 Mayıs’ta III Dünya Göçebe Oyunları’nın milli spor festivali gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında çocuklar arasında 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ne ithaf edilen dokuz korgool turnuvası, Göçebe Oyunların spor çeşitleri bilek güreşi, mas güreş, ordo, halat çekme, dokuz korgool ve mangala yarışmalarında gösteri oyunları ve ustalık sınıflar yapılacak.

Etkinliğin tüm katılımcıları ulusal giyselerde bulunacak. Buna ek, festival çerçevesinde yıldızlar etno hit ve etno danslar kategorilerinde sahe alacak.

Giriş ücretsiz.