Bişkek'te "Gençlik, Barış ve Güvenlik" Forumu düzenlenecek

BİŞKEK, 17 Mayıs 2018 /Kabar/. Başkent Bişkek’te “Gençlik, Barış ve Güvenlik” konulu forum yapılacak.

Kabar ajansında basın konferans düzenleyen Başbakanlık Devlet Gençlik İşleri, Beden Kültürü ve Spor Ajansı Direktör Yardımcısı Mirlan Parhanov, Bişkek'te Mayıs ayı sonlarında, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2050 sayılı kararını görüşmek üzere Orta Asya Forumu “Gençlik, Barış ve Güvenlik” düzenleneceğini belirtti.

Parhanov, söz konusu foruma gençlik politikası alanında Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kırgızistan bakanlıkları başkanları katılacağını bildirdi.

Temmuz ayında, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’ne (Türk Konseyi - TDİK) üye ülkelerin II Gençlik Festivali düzenleneceğini dile getiren Parhanov ayrıca, festivale Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan gençlerinin katılacağını sözlerine ekledi.

Ayrıca, bu yıl Ağustos ayında cumhuriyetçi kamp bölgesi "Caş-Bulak" yapılacak. 2017 yılında Kırgızistan'ın tüm bölgelerinden 600 genç bu foruma katılmıştır.

Kasım ayında Kırgızistan Gençlik Kongresi düzenlenecek. Programın amacı gençleri gençlik politikasının oluşumuna dahil etmektir.

Kırgızistan'da "2017-2020 yılları için gençlik politikasının geliştirilmesi" hükümet programı geliştirildi.