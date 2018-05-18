Bişkek’te gece cami yandı

BİŞKEK, 18 Mayıs 2018 /Kabar/. Bişkek’te Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece cami yandı.
Acil Durumlar Bakanlığı basın hizmetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bişkek’te bulunan Bayalinov caddesinde camide yangın çıktı.
Yangın alanı 1300 metrekarelik alanı kapladı. Cami duvarları, pencereler, 10 masa, 3 tane çift katlı ranza, dolap, bilgisayar, yazıcı ve diğer ev eşyaları tamamen yangında yandı.
Yangını söndürme çalışmalarına beş itfaiye görevlisi katıldı. Camide çıkan yangın 01:01 civarında lokalize edildi ve 02:41 civarında tamamen söndürüldü.
Caminin inşası yanıcı maddelerden yapılmış ve ön tahminlere göre, elektrik tellerinin yanlış bağlantısı nedeniyle yangın çıktı.
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