BİŞKEK, 15 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te çocukların erken gelişimine adamış ilk forum düzenleniyor.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yer alan Cumhurbaşkanlığı Konutu Ala-Arça’da çocukların erken gelişimi konusunda 1. Ulusal Forumu başladı.

Söz konusu etkinlik Kırgızistan hükümeti nezdinde Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Uluslararası Vakfı “Roza Otunbayeva İnisiyatifleri” ve Ağa Han Vakfı ile birlikte düzenleniyor.

Etkinlik, çocukların erken gelişiminin önemini ve bu konuda uzmanların profesyonelleşmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva’ya göre, herhangi bir ülkede yoksulluğun üstesinden gelmenin yollarından biri, küçük çocukların gelişimi için kaliteli hizmetler yaratmaktır.

Uzmanlar, erken çocukluk dönemini (0'dan 7 yaşa kadar) şu anda gerçekleşen gelişimin tüm yönlerindeki değişiklikler sayesinde "sihir" diyorlar. Kapsamlı gelişim sürecinde belirleyici rol, özel ortam yaratan yetişkinler tarafından oynanır. Çocukların en yoğun fiziksel, bilişsel (zihinsel), duygusal ve sosyal gelişiminin gerçekleştiği doğumdan 3 yıla kadardır. Çocuğun beyni, bu çağda en aktif biçimde büyür ve gelişir.

Kırgızistan'da 2 milyondan fazla çocuk yaşadığını ve nüfusun yaklaşık % 40'ını oluşturduğunu belirten UNICEF’in Kırgızistan temsilcisi Yukie Mokuo, “Yatırım çok önemlidir. Erken çocukluk gelişimine yatırım yapan her dolar, yaklaşık 7 dolarlık gelir sağlıyor. Bu geri dönüş, eğitim ve sağlıktaki iyileştirilmiş sonuçlarla ifade edilir, suçu azaltır ve refah düzeyine olan bağımlılığı azaltır. O gelir ayrıca yetişkin nüfusun bireysel yıllık gelirini neredeyse yüzde 25 oranında artırabilir.” şeklinde konuştu.

Çocukların erken gelişiminde, öğretmenler ve okul öncesi eğitim alanında çalışan diğer profesyoneller özel rol oynar. Ancak, öğretmenlerin sadece % 20'sinin okul öncesi eğitim kurumunda çalışmak için gerekli eğitimi vardır, diğer öğretmenlerin çoğu gerekli eğitimi almazlar.

Forumda ayrıca uzmanlar arasında bir ağ oluşturma adımları görüşüleceği bekleniyor.

Ağa Han Vakfı Müdürü Jamil Uddin, forum bitiminde yapıcı diyalog için kalıcı bir platformun oluşturulması planlandığını dile getirdi.