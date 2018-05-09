Bişkek’te Ceenbekov’un başkanlığında “Ölümsüz Alay” yürüyüşü yapıldı

BİŞKEK, 9 Mayıs 2018 /Kabar/. Bugün, 9 Mayıs’ta başkent Bişkek’te Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmasının 73. yıldönümüne ithaf edilen “Ölümsüz Alay” yürüyüşü yapıldı.

Ölümsüz Alay” yürüyüşü başşehir Bişkek’te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un başkanlığında 50 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti. Bişkek sakinleri İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı savaşırken hayatını kaybedenler anısına yürüdü.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov yürüyüşte 1941-1945 2. Dünya Savaşı'nda kayıp kişiler listesinde listelenmiş dedesi Ceenbek Pirnazarov’un pankartını taşıdı.

Zafer Günü veya 9 Mayıs, II. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı Sovyetler Birliği tarafından ilan edilen ve kutlanan gündür.

Almanya 8 Mayıs 1945'te akşam vakti resmî olarak teslim olmasına karşın (9 Mayıs'ta Moskova zamanına kadar) ilk olarak Sovyetler Birliği'nin on beş cumhuriyetinde törenle açıldı. Sovyet hükümeti erken zamanda Berlin'de imzalanan teslimiyet anlaşmasında 9 Mayıs'ta zaferi ilan etti.