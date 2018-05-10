Bişkek'te Binlerce Öğrenci Zafer Valsi Dans Etti

BİŞKEK, 10 Mayıs 2018 /Kabar/. Başkent Bişkek’te Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın 73. yıldönümüne ithaf edilerek yapılan Zafer Valsini binlerce öğrenci dans etti.

Dün, 9 Mayıs'ta Bişkek'te benzersiz bir dans etkinliği "Zafer Valisi" düzenlendi. Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın 73. yıldönümü anısına, 500'den fazla kişi Zafer Valsi dans etti.

Organizatörlere gore, Bişkek'in yaratıcı ekiplerinin yanı sıra üniversite ve okul öğrencileri geleneksel hale gelen etkinliğe katıldı. Onlar, İkinci Dünya Savaşı gazileri hatırasını onurlandırmak için gelen 30 bin seyirci önünde büyük ve gerçekten muhteşem bir dans yaptılar.

"Zafer Valisi" adı verilen etkinlik, Bişkek Belediyesi ile "Avrasya - Yeni Dalga" Vakfı tarafından düzenlendi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğe 2015, 2016 ve 2017 yıllarında 2 binden fazla öğrenci katılmıştı.