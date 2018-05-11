Bişkek'te bilim ve teknoloji festivali Tech and Science Fest düzenlenecek

BİŞKEK, 11 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan, bilim ve teknoloji festivaline ev sahipliği yapacak.

12-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bilim ve teknoloji festivali Tech and Science Fest yapılacak.

Etkinliğin organizatörlerinden biri Nazira Şeralı, “Festival, her katılımcı için yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak, dünya çapında tanınmış olan araçları ve cihazları test etmek ve kendi projelerini sunmak için bir fırsat sağlayacaktır.” dedi.

Teknolojik platformda, elektronik, programlama ve 3D modelleme, aerobotlar ve füze modelleri, yapay zeka, diyabet kontrolörleri, sanal yol güvenliği eğitim oyunları, mobil uygulamalar, eğitim portalları, programlama ve robotik kursları alanındaki çalışmaların fuarı, “akıllı ev " ve daha fazla sunumlar yapılacak.

Bu etkinliğin temel amacı, başarılı inovasyon örnekleriyle toplumu bilgilendirmek, eğlendirmek, birleştirmek ve geliştirmektir.

Festival, ülkede STEM yönlerinin geliştirilmesi için etkili bir adım olacak. Dünya çapında talep edilen STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) yönelimi, Kırgızistan'da yenilikleri tanıtmaya ve yeni teknolojiler yaratmaya yardımcı olacaktır.