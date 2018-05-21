Bişkek'te bağırsak enfeksiyonları artıyor

BİŞKEK, 21 Mayıs 2018 /Kabar/. Bişkek'te, her yıl Mayıs'ta bağırsak enfeksiyonları büyüyor.

Cumhuriyet Klinik Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Aynur Uzakbayeva’nın Kabar ajansına aktardığı bilgiye göre, Bişkek’te her yılın Mayıs ayında bağırsak enfeksiyonları artıyor, dolayısıyla, hastanede odalar aşırı kalabalık ve hastaneye kaldırılanların sayısı artmaktadır.

Yukarıda belirtilen sorunların her zaman yaşandığını belirten Uzakbayeva’ya göre, kışın çoğu kişiler viral hastalıklarda müraccat ettiyse, Mayıs ayından itibaren bağırsak enfeksiyonlarında müracaat edenlerin sayısı artıyor.

Bilginiz için: Bağırsak enfeksiyonlarının ilk semptomları ishal, mide bulantısı, karın ağrısı, ateş ve kusmadır. Bu hastalıktan kaçınmak için ellerinizi, meyvelerinizi ve sebzelerinizi sürekli yıkamanız, su kaynatmanız, düşük kaliteli yiyecek tüketimini kısıtlamanız gerekir. Bağırsak enfeksiyonunun tedavisi genellikle sabit bir durumda yapılır.