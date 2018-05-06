Bişkek’te Aytmatov’un anısına adanan özel sergi düzenlendi

BİŞKEK, 6 Mayıs 2018 /Kabar/. Dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un doğumunun 90. yılında Bişkek’te özel sergi yapıldı.

Türk Dünyası’nın tanınmış ismi, büyük Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov’un doğumunun 90. yılında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te anıldı.

4 Mayıs’ta yazarın anısına ithaf edilerek ziyaretçilere kapılarını açan özel sergi 6 Mayıs tarihine kadar sürdü.

Etkinlik, ünlü balerin Maria Naumova tarafından gerçekleştirilen güzel dansla başladı. Balerin Maria salonun etrafında dönen bir kuğu gibiydi. Seyirci, etkinliği alkışlayarak seyretti.

Etkinlik daha sonra manasçıların Manas söylemesi ve küçük balerinlerin “Beyaz vinçler” adlı dansı dans etmeleriyle devam etti. Aytmatov’un eserlerindeki Nurgazı (Beyaz Gemi), Altınay (İlk Öğretmenim) ve Daniyar (Cemile) kahramanlar sahne aldı. İçlerinden biri "Toprak Ana" monologunu okudu.

Organizatörlere göre, konser programı yazar ve onun eserlerine adanmıştır. Sergide resimler, portreler, Cengiz Aytmatov'u tasvir eden çeşitli kompozisyonlar sunuldu.

Etkinlik sırasında çeşitli çalışmalar sunuldu ve her misafir etkinliği beğendi, ziyaretçiler selfie yaptı ve resimlerin arka planına karşı birbirinin fotoğrafını çekti.