Bişkek’te Anneler Günü’ne ithafen etkinlik düzenlendi

BİŞKEK, 14 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Anneler Günü’ne ithaf edilen etkinlik düzenlendi.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, Bişkek Belediyesi Eğitim Bölümü, şehir, bölgesel eğitim merkezleri ve çocukların yaratıcılığı tarafından Anneler Günü’ne adanan festival “Güldör mayramı-2018” (Çiçekler bayramı) düzenlendi.

Festivalin amaç ve hedefleri genel kültürel değerlerin oluşumu, anne ve ailesine duyulan sevgi, genç nesli, Kırgızistan'ın çok uluslu insanlarının manevi ve kültürel potansiyelini koruma ve çoğaltma ile tanıştırmak, çocuk ve gençlerde manevi değerlerin ve vatanseverliğin oluşumunu teşvik etmek.

Etkinliği ziyaret eden çocuklar ve onların anneleri için interaktif oyunlar, sınavlar, sergiler, çocuk ana dersleri, asfalt üzerinde çizimler "Svetochnaya polyana", aquagrim, genç sanatçıların bölgesi "Benim Annem en güzel" ve diğer çeşitli etkinlikler yapıldı.

Anneler Günü Kırgızistan’da Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in kararnamesiyle 2012 yılından beri Mayıs ayının 3. Pazar günü kutlanıyor.