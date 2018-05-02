Bişkek'te 2018 Asya Oyunları'nın resmi yarışı "Fun Run" yapılacak

BİŞKEK, 2 Mayıs 2018 /Kabar/. Başkent Bişkek’te 2018 Asya Oyunları’nın resmi yarışı “Fun Run” düzenlenecek.

Devlet Gençlik, Beden Eğitimi ve Spor Ajansı’ndan yapılan yazılı açıklamaya gore, Bişkek yarın, 3 Mayıs’ta 2018 2018 Asya Oyunları’nın resmi yarışı “Fun Run”a ev sahipliği yapacak.

Bişkek’te iki gün boyunca Orta ve Batı Asya ülkelerinin ulusal Olimpiyat komiteleri için bölgesel forum-semineri düzenleneceğini belirten Ajans Direktörü Kanat Amankulov, “Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyeleri, 19 Ulusal Olimpiyat Komitesi temsilcileri, Endonezya'daki Asya Oyunları ve Japonya'daki Olimpiyat Oyunları örgütleme komitesi üyeleri Kırgızistan'a geldi. Bu forumda Asya Oyunlarının organizasyonu, yapılması ve sporcuların katılımları ile ilgili her şey dahil oyunlara katılım, lojistik, akreditasyon, katılım, konaklama gibi tüm konular ele alınacaktır. "Fun Run" çerçevesinde 1000 metrelik yarışına 500 çocuk katılacak.” ifadesini kullandı.

2018 Asya Oyunları Organizasyon Komitesi Genel Sekreteri Eris Heryanto, Asya Oyunları 2018 forumunun ve çocukların yarışı düzenlenmesi konusunda Kırgız tarafına teşekkürde bulundu.

2018 Asya Yaz Oyunları, Endonezya’nın Jakarta ve Palimbank kentlerinde 18 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

“Fun Run” yarışı, Asya Olimpiyat Komitesi'nin desteği ile Asya Oyunlarının önemi, kitle sporları, sağlıklı yaşam tarzı seçimleri ve AI-2018'in arifesinde Olimpiyat hareketinin evrensel değerleri hakkında farkındalık ve bilgi sağlamak amacıyla 2006 yılından beri düzenleniyor. Söz konusu etkinlik dünyanın 45 ülkesinde yapılmaktadır.