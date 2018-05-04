Bişkek'te, 2018 Asya Oyunları'nın çocuk atletizm yarışı FunRun yapıldı

BİŞKEK, 4 Mayıs 2018 /Kabar/. Bişkek, 2018 Jakarta ve Palimbank Asya Oyunları’nın çocuk atletizm yarışı Fun Run’a ev sahipliği yaptı.

Bişkek İl Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün, 3 Mayıs’ta başşehir Bişkek’te Ulusal Olimpiyat Komitesi ve Spor Kuruluşu FofinGo tarafından organize edilen 2018 Jakarta ve Palimbank Asya Oyunları’nın çocuk atletizm yarışı Fun Run gerçekleştirildi.

10 ila 15 yaşları arasında çocuklar 1 kilometre mesafeye koşarak yarıştı.

Yarışın açılış töreni Asya Olimpiyat Konseyi temsilcisi Hayder Farman, Bişkek İl Meclis Başkanı Almaz Kenenbayev ve Olimpik sporlar müdürü Coomart Şamkanov’un katılımıyla yapıldı.

Küçükler arasında yapılan söz konusu yarışın amacı sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek olduğunu dile getiren Kenenbayev, “Bu yarışa her isteyen katılabilir, bu harika. Yarışmanın yapılması çok önemlidir, yani çocuklukta, zafer hissi, daha fazla antrenman, kendisi üzerinde çalışmak ve yaşamda yeni başarılar elde etmek için güçlü bir motivasyon sağlar. Bu spor festivalinin, çocuk yarışının büyük zaferlere başlayacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

2018 Asya Yaz Oyunları, Endonezya’nın Jakarta ve Palimbank kentlerinde 18 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

“Fun Run” yarışı, Asya Olimpiyat Komitesi'nin desteği ile Asya Oyunlarının önemi, kitle sporları, sağlıklı yaşam tarzı seçimleri ve AI-2018'in arifesinde Olimpiyat hareketinin evrensel değerleri hakkında farkındalık ve bilgi sağlamak amacıyla 2006 yılından beri düzenleniyor. Söz konusu etkinlik dünyanın 45 ülkesinde yapılmaktadır.