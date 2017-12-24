Bişkek-Taşkent-Bişkek seferi 23 Aralık 2017'den itibaren devam edecek

BİŞKEK, 22 Aralık 2017 /Kabar/. 23 Aralık 2017'den itibaren Kırgızistan ve Özbekistan'ın başkentleri arasında Bişkek ve Taşkent hava yolu uçuşu başlayacak.

Yol ve Ulaştırma Bakanları basın hizmetinin yaptığı açıklamada, Bişkek-Taşkent-Bişkek seferinin haftada 2 gün düzenli olarak gerçekleştirileceği bildirildi. Buna ek, 2018’den itibaren Oş-Taşkent-Oş seferinin başlatılacağı aktarıldı.

Kırgızistan ile Özbekistan arasında hava uçuşların yeniden başlatılması anlaşması Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un 13-14 Aralık tarihleri arasında Taşkent’e yaptığı ziyareti sırasında yapılmıştı.