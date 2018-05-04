Bişkek-Seul doğrudan uçuşları başlatma konusu görüşüldü

BİŞKEK, 4 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan ve Kore Cumhuriyeti, iki devletin başkentlerini birbirine bağlayan doğrudan havayolları başlatma olasılığını görüştü.

Kırgızistan’ın Kore Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kore’de bir araya gelen Kırgızistan’ın Kore Büyükelçisi Kılıçbek Sultan ile Kore Ulusal Meclisi milletvekili, Kırgızistan ile İşbirliği Dostluk Grubu Başkanı Li Jong Bae iki devletin başkentlerini birbirine bağlayan doğrudan havayolları başlatma konusunu ele aldı.

Ayrıca, toplantıda Büyükelçi Kırgızistan’ın iç siyasetindeki durum ve Kırgızistan Meclisi’nin büyümekte olan rolü hakkında bilgi verdi. Taraflar, Kırgızistan ile Kore arasında parlamentolar arası işbirliği güçlendirme konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Ayrıca, Kırgızistan'ın Kore Cumhuriyeti'ne göç eden işçi göçmenlerinin sayısı, iki ülkenin başkentleri arasında doğrudan havayollarının açılması da dahil olmak üzere, ortaya çıkan sorunların ortak bir çözümü üzerinde anlaşmaya varıldı.

Kırgız Dili Kitabı Satın Almış

Kırgızistan ile İşbirliği Dostluk Grubu Başkanı olarak Kırgızistan’daki olayları dikkatlice takip ettiğini dile getiren Li Jong Bae, Kırgızistan ile ilgilendiğini ve bu bağlamda Kırgızistan’ı ziyaret etmeden önce yeterli düzeyde Kırgızca öğrenmesi için Kırgız dili kitabı satın aldığını bildirdi. Kore Ulusal Meclisi milletvekili, bazı dilbilgisi kuralları ve Kırgız ve Korece dilleri önerileri çok benzediğini sözlerine ekledi.