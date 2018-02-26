Bişkek-Oş karayolunda araba ve vinç çarpıştı: 2 ölü

BİŞKEK, 26 Şubat /Kabar/. Celal-Abad bölgesi, Nooken ilçesinde bugün, 26 Şubat’ta bir araba ve vinç çarpıştı. Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kazada iki kişinin hayatını kaybettiği, diğer ikisinin de yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, trafik kazası Bişkek-Oş karayolunda meydana geldi. Araba ve vinç çarpıştı, sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, iki kiş yaralandı.

Olay yerine ilk olarak gelen Acil Durumlar çalışanları yaralananlara ilk yardım gösterdiler. Ölülerin cesetlerine ulaşımdan sonra polislere teslim edildi. Kazanın nedenleri ve yaralanların kimlikleri tespit edilmiştir.