Bişkek İl Meclis Başkanı 2. Dünya Savaşı’nın gazilerini ziyaret etti

BİŞKEK, 9 Mayıs 2018 /Kabar/. Bişkek İl Meclis Başkanı ve Yardımcısı, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçlerine karşı kazandığı zaferin 73. yıldönümü arifesinde Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın gazilerini ziyaret etti.

Bişkek İl Meclis Başkanı Almaz Kenenbayev ile Başkan Yardımcısı Emil Sıdıkov, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçlerine karşı kazandığı zaferin 73. yıldönümü arifesinde Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın gazilerinin evlerini ziyaret etti.

Bişkek Belediyesi basın hizmetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 95 yaş üzeri 2. Dünya Savaşı’nın gazilerinin evlerine ziyaret yapan Kenenbayev ile Sıdıkov, onlara bayram hediyelerini teslim etti.

Büyük Yurtsever Savaşı’nın her gazisini evinde ziyaret eden Bişkek İl Meclis Başkanı Kenenbayev, dedelerimiz ile atalarımızın bizim için hayatını feda etmelerinin önemini vurgulayarak, “9 Mayıs, bizim için büyük bir bayramdır. Savaş zamanının korkunç zorluklarını başınızdan geçirdiniz. Sevginiz ve kazanma arzunuz, bize barış ve uyum içinde yaşama fırsatı verdi. Sizin önünüzde başımızı eğiyoruz.” ifadesini kullandı.