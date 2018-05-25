Bişkek Belediyesi ile TDBB arasında işbirliği anlaşması

BİŞKEK, 25 Mayıs 2018 /Kabar/. Bişkek Belediyesi ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), işbirliği mutabakı imzaladı.

Bişkek Belediyesi basın hizmetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün, 25 Mayıs’ta Bişkek Belediyesi ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) arasında işbirliği mutabakatı imzalandı.

İşbirliği anlaşması Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Erkinbek İsakov ile TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak tarafından imzalandı.

Mutabakatın amacı, Bişkek'teki Atatürk Parkının bir kısmını, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Türkiye’nin Kocaeli Belediyesi ve Bişkek İl İMeclisi Başkanlığı işbirliği ile Türkiye Cumhuriyeti hibe fonlarıyla birlikte yeniden inşa etmektir.