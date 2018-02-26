Bişkek, Alış Şampiyonasına ev sahipliği yapacak

BİŞKEK, 26 Şubat /Kabar/. 5-6 Mart tarihleri arasında Bişkek’te Kırgızistan Alış (Kemer Güreşi) Şampiyonası yapılacak.

Kırgızstan’ın tüm bölgelerinden sporcuların katılacağı şampiyona ülkenin Kaba Uulu Kocomkul adını taşıyan Spor Sarayı’nda düzenlenecek.

Uluslararası Güreş Federasyonu kurallarına göre kadınlar ve erkekler arasında yarışmalar yapılacaktır.

Bu şampiyona 2-8 Eylül tarihlerinde Isık-Göl bölgesinde yapılacak olan III. Dünya Göçebeler Oyunları için birinci turdur.

Yarışmalar altı ağırlık kategorisinde yapılacak:

- Erkekler arasında serbest güreş (60 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg, 100 kg, 100 kg üzeri) ve kadınlar arasında (55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 75 kg üzeri);

- Erkekler arasında klasik stil (60 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg, 100 kg, 100 kg üzeri) ve kadınlar arasında (55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 75 kg üzeri).

Cumhuriyet şampiyonasının organizatörü Ulusal Spor Müdürlüğüdür.