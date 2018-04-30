Bişkek 140 yaşında

BİŞKEK, 29 Nisan 2018 /Kabar/. 1878 yılında kurulan Bişkek, bugün,29 Nisan’da 140. yıldönümünü kutluyor.
Sovyetler Birliği döneminde (1926-1991 arasında), Bolşevik askeri önderlerinden Mihail Frunze'nin anısına Frunze adıyla anılan, daha sonra Pişpek ismi verilen ve sonradan değişikliğe uğrayıp Bişkek adını alan kentte bugün büyük etkinlik yapılıyor. Şehir, 140. yıldönümünü kutluyor.
Bişkek Belediyesi, Bişkek sakinleri için kapsamlı program hazırladı.
Başkentin sokaklarında, konser programlarını, sporseverlerden flash mob, uluslararası çocuk folklor festivaline gelen yabancı çocuk gruplarının performansını izleyebilirsiniz.
Eski Meydan'da, belediye işletmesi "Bişkekzelenhoz", "Çiçek Festivali" ni ve topiaryerin bir sergisini düzenledi.
Ala-Too Meydanı’nda 19:00 - 23:00 saatleri arasında Kırgız yıldızlarının katılımıyla konser programının düzenlenmesi bekleniyor. Saat 23:30'da Ala-Too Meydanı'nda şenlikli bir havai fişek gösterisi olacak.
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