Belarus Başbakanı Kobyakov, Abılgaziyev’i tebrik etti

BİŞKEK, 2 Mayıs 2018 /Kabar/. Belarus Başbakanı Kobyakov, Kırgızistan’da 20 Nisan’da yeni seçilen Abılgaziyev’e tebrik mesajı gönderdi.

Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan yazılan açıklamada, Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov’un Kırgızistan’da hükümetin düşmesi sonucu 20 Nisan’da yeni seçilen Başbakan Muhammetkalıy Abılgaziyev’i tebrik ettiği bildirildi.

Kobyakov’un tebrik mesajı şu şekilde:

“Sayın, Muhammetkalıy Düyşekeyeviç. Kırgızistan Başbakanı seçilmeniz vesilesiyle tebrik ediyorum.

Topladığınız tecrübeleriniz Kırgızistan'ın daha fazla sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacağından eminim.

İkili ticaret ve ekonomik işbirliğinin daha etkin bir şekilde geliştirilmesi için ülkelerimizin hükümetleri arasındaki yapıcı etkileşimi, yeni ortak projelerin uygulanmasını sürdüreceğimize inanıyorum.

Fırsattan yararlanarak size sağlık, mutluluk ve devlet faaliyetlerinizde başarılar diliyorum.”