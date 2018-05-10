BDT’nin Viyana diplomatları Sovyet askerlerini andı

BİŞKEK, 10 Mayıs 2018 /Kabar/. BDT’nin Viyana diplomatları, İkinci Dünya Savaşı’nda ölen Sovyet askerlerini andı.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)’nin Viyana diplomatları dün, 9 Mayıs’ta Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda Nazi güçlerine karşı savaşarak ölen Sovyet askerlerini andı.

Viyana’da yapılan anma törenine Kırgızistan adına Kırgızistan’ın Avusturya Büyükelçisi Bakıt Cusupov katıldı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Viyana’da düzenlenen etkinlikte Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van Der Bellen, vusturya Şansölyesi Sebastian Kurz, Avusturya Milli Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka, eski Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer ve Avusturya’nın diğer yetkilileri yer aldı.

Etkinlik ardından, Kırgızistan Büyükelçiliği, BDT ülkelerinin diplomatik misyonlarıyla birlikte, eski Sovyet cumhuriyetleri adına Avusturya'nın siyasi ve kamusal çevreleri için geleneksel resepsiyon düzenledi.