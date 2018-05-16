BDT Parlamentolar Arası Meclisi’nden Kırgızistan’a Ödül

BİŞKEK, 16 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan Merkez Kütüphanesi Müdürü BDT Parlamentolar Arası Meclisi tarafından ödüllendirildi.

Kırgızistan’da Alıkul Osmonov adını taşıyan Merkez Kütüphanesi Müdürü Cıldız Bakaşova, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Parlamentolar Arası Meclisi tarafından kültür ve sanata sağladığı katkılarından dolayı onur ödülü ile ödüllendirildi.

Merkez Kütüphane basın hizmetinden yapılan yazılı açıklamada, ödüllendirme töreninin Kırgızistan Meclisi (Cogorku Keneş)’inde yapıldığı bildirildi.