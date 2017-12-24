Batı Trakya Türk çocuklarına yönelik pilot projenin uygulanacağı altı devlet anaokulu belli oldu

Ankara (Golden Bridge News) Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlunun GBNews'e: ''Batı Trakya Türk toplumu olarak ana dilde eğitim hakkımıza saygı gösterilmesini ve özerk yapıdaki azınlık ilkokulları ile aynı statüye sahip olacak şekilde çift dilli azınlık anaokullarının açılmasını istiyoruz” çeklinde konuştu

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’na bağlı Eğitim Politikaları Enstitüsü’nce Batı Trakya Türk toplumunun yaşadığı köylerde uygulanacak pilot proje kapsamındaki altı devlet anaokulu açıklandı. Eğitim Bakanı Kostas Gavroğlu’nun kararıyla Yunanistan’daki yüksek öğretim kurumlarından mezun, Türkçe ve Yunanca dillerinin her ikisini de bilen Batı Trakya Türk toplumu mensuplarının devlet anaokulu sınıflarında görevli öğretmenle birlikte çalışmasını öngören pilot proje Rodop ilinde üç ve İskeçe ilinde yine üç olmak üzere toplam altı devlet anaokulunda başlayacak. Buna göre projenin hayata geçirileceği devlet anaokulları İskeçe ilinde Mustafçova Belediyesi’ne bağlı Paşevik ve Alma köyleri ile İnhanlı Belediyesi’ne bağlı Kırköy, Rodop ilinde ise Kozlukebir Belediyesi’ne bağlı Basırlıköy ve Kozlukebir köyü ile Yassıköy Belediyesi’ne bağlı Bulatköy’de yer alıyor.

Konu ile ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Ülkemiz Yunanistan’ın Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroğlu birkaç gün önce yaptığı açıklamada hükümetin Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlığına yönelik saygılı bir politika izlemek arzusunda olduğunu belirtmişti. Ancak Batı Trakya Türk toplumunun yaşadığı köylerdeki altı devlet anaokulunda bahse konu pilot projenin hayata geçirilmesi Bakan’ın söylediği ile hiç örtüşmüyor. Batı Trakya Türk toplumu olarak ana dilde eğitim hakkımıza saygı gösterilmesini ve özerk yapıdaki azınlık ilkokulları ile aynı statüye sahip olacak şekilde hem Türkçe hem Yunanca dilinde eğitimin verileceği çift dilli azınlık anaokullarının açılmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.