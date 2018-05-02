Bakü’de Sahte Para Alışverişinde Bulunan Çin’li Gözaltına Alındı

BİŞKEK, 2 Mayıs 2018 /Kabar/. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, başarılı bir operasyon sonucunda sahte para alışverişi planlayan üç yabancı tutuklandı.

Kanıt olarak Çin vatandaşları Cheng Meng Lin ve Lin Dişi Tshi yanı sıra Rusya Federasyonu vatandaşı Muhammedrasul Rasulov’dan 18.900 sahte ABD doları ele geçirildi.

Tutuklular, ifadelerinde, sahte dolarları döviz ve sermaye alışveriş merkezlerinde harcamak için planladıklarını söylediler.

Ceza Kanununu ilgili maddesine uygun bir ceza davası açıldığı bildirildi.

Golden Bridge News