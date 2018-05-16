BİŞKEK, 16 Mayıs 2018 /Kabar/. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de “Cengiz Aytmatov’un dostlarının buluşması” konusunda etkinlik düzenlendi.

Kırgızistan Meclisi (Cogorku Keneş) basın hizmetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Mayıs’ta Bakü’de Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Sekreterliği ve Azerbaycan Yazarlar Birliği tarafından, doğumunun 90. yılında dünyaca ünlü Kırgız yazar "Cengiz Aytmatov’un dostlarının buluşması" konusunda etkinlik yapıldı.

"Cengiz Aytmatov’un dostlarının buluşması"na yazarın yakın dostları, Azerbaycan Milli Meclisi milletvekilleri, Azerbaycan yazarları, şairleri, bilim adamları, uluslararası örgütlerin temsilcileri ve diplomatik misyonlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik kapsamında ünlü yazar Aytmatov’un arşiv fotoğraflarının sergisi yapılırken, onun hayatı ve yazarlık faaliyetleri hakkında film de gösterildi. "Cengiz Aytmatov’un dostlarının buluşması" adlı etkinliğin ana konusu Cengiz Aytmatov'un yaratıcı ve diplomatik faaliyetlerinin, eserlerinin insanlık ve hümanizm ilkelerini okuyucularına açıklamaktaki rolünün ele alınması oldu.

Dünyayı kalemiyle fetheden yazar Aytmatov hakkında güzel hatıralarıyla paylaşan Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Palamenter Asamblesi ödülü sahibi, ünlü drama yazarı ve yönetmen Anar Rzayev, “Aytmatov’la sadece Azerbaycan halkı değil, bütün Türk dünyası gurur duyuyor. Yazarı anmak için bu etkinliğe bilim adamları, şairler, büyükelçiler geldi.” ifadesini kullandı.

Aytmatov’un Azerbaycan halkının yakın dostu olduğuna vurgu yapan Azerbaycan Milli Meclisi milletvekili, Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi (ANAS) Başkan Yardımcısı, akademik İsa Habibeyli, “Cengiz Aytmatov, çalışmalarında Kırgız halkının ruhsal dünyasını ifşa edebildi, eserlerindeki kahramanları aracılığıyla her insana yakın olan görüntüleri iletebildi ve böylece Azerbaycan halk yazarı olmayı da başardı.” şeklinde konuştu.

Aytmatov ile ilk kez 2004 yılında İstanbul’da yapılan Türk Kültürü Günleri etkinliğinde tanıştığını paylaşan Türk Medeniyet Mirası Fonu Başkanı Günay Efendiyeva, “Fonumuz, çeşitli dillerde Cengiz Aytmatov'un kitaplarının yayınlanması ve eserleri üzerine performanslarının gösterilmesi konusunda görüşmelerde bulunuyor.” dedi.

Etkinlik bitiminde organizasyon için Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Sekreterliği ve Azerbaycan Yazarlar Birliği’ne Aytmatov ailesi adına teşekkür eden, yazarın oğlu Askar Aytmatov, “Bu toplantı özellikle önemlidir çünkü burada babamın yakın arkadaşları tolandı. Babam Azerbaycan’ı çok seviyordu. Babamın eserlerine, olan sevginiz için, insanlığa aktarmış olduğu mesajlarını takdir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.” konuşması yaptı.