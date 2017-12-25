Bakü'de "Bölgenin Geleceği: Jeopolitik Zorluklar ve Beklentiler" Adlı Uluslararası Sempozyum

Bakü (Golden Bridge News) "Kazinform"un haberine göre, etkinliğe Kazakistan'dan da bir heyet katıldı.

Bugün Kazakistan şirketlerinin Azerbaycan pazarında geniş temsil edilmediğini belirten Eğitim ve Yenilik Merkezi "Atameken" Başkanı Murat Abenov, ‘Azerbaycan'dan yaklaşık 700 şirket Kazakistan'da çalışıyorsa, Azerbaycan'da Kazakistan'ın sadece 60 iş yapısı temsil edilmektedir’ dedi.

Abenov ayrıca, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun önemine de vurgu yaptı ve Kazakistan için Aktau ve Kurık limanlarının projeye katılımının da olumlu olduğunu belirtti.

Sempozyumun amacı - bölge ülkelerinin yakınlaşma için yeni köprülerin oluşturulması ve ülkeler arasında temasların güçlendirilmesi öngörülüyor.

Sempozyuma Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Türkiye ve Gürcistan'dan tanınmış siyaset bilimcileri, uzmanları ve kamuoyundaki yetkililer, TV gazetecileri katıldı.