Bakü ve Kazakistan Üniversiteleri İşbirliği Anlaşması İmzaladı

BİŞKEK, 27 Nisan 2018 /Kabar/. Bakü Yüksek Petrol Okulu (BVSHN) ve Kazak-Britanya Teknik Üniversitesi (KBTU) arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

AzerTAC’ta yer alan habere göre, imza törenine BVSHN Rektörü Elmar Gasımov, KBTU Rektörü Kenjebek Ibraşev, KBTU Bilgi Teknolojileri Fakülte Dekanı Fuad Hacıyev, BVSHN mühendislik departmanı başkanı Manafaddin Namazov katıldı.

Görüşmede, Bakü Yüksek Petrol Okulu Rektörü Elmar Gasımov üniversitenin faaliyetleri, eğitim programları, başarıları ve yenilikleri hakkında misafirlere geniş bilgi aktardı. BVSN ile KBTU arasındaki dostane ilişkilerin kurulmasından memnun olduğunu ifade etti.

Sonra BVSHN Rektörü Elmar Gasımov ve Rektör KBTU Kenjebek Ibraşev bir Mutabakat zabtı imzaladı.

Sonuç olarak, misafirler ilgi için Bakü Yüksek Petrol Okulu yetkililerine teşekkür etti ve iki üniversite arasında işbirliğinin başarılı ve verimli olacağına emin olduklarıbı dile getirdiler.

Golden Bridge News