Bakü-Tiflis-İstanbul- Aleksandropolis-Viyana Yolcu Treni İlk Turunu Mayıs Ayında Yapacak

BİŞKEK, 2 Mayıs 2018 /Kabar/. "Tiflis Haftası"nda yer alan habere göre, bu yılın Mayıs ayında, ilk yolcu treni Bakü-Tiflis-İstanbul-Aleksandropolis-Viyana güzergahı boyunca bir tur yapacak.

Bu amaçla Azerbaycan, halihazırda vagon değişimini teleskobik etme işlevine sahip olan, Fransa'daki Stadler Rail Group Alstom firmasından 64 yolcu arabası satın almıştır. Bu sayede, Akhalkalaki bölgesinde Gürcistan ve Türkiye sınırına girişte vagonların tekerlek ünitelerinin genişliğini doğrudan hareket halindeyken değiştirilebilinecektir.

Tüm vagonların yüksek seviyede rahatlığı vardır. Coupe çift kişiliktir, her biri duş ve tuvalet odası, klima ve Wi-Fi ile donatılmıştır.

Ayrıca iki yemek vagonu ve bir gece barı da hizmet verecek.

Golden Bridge News