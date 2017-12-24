Bakü, Otobüs ve Tarım Makinelerinin Azerbaycan’da Tahran’la Ortak İmalatı Teklifinde Bulundu

Bakü (Golden Bridge News) İnterfax-Azerbaycan’ın yaptığı açıklamaya göre, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ve İran Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Mahmud Vaezi'nin Bakü toplantısında ikili işbirliğinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Özellikle, Ş. Mustafayev, Sabirabad sanayi bölgesindeki otobüslerin İran'daki şirketleri ve Hacigabul sanayi bölgesindeki tarım makineleri ile ortak üretim için fırsatlar bulunduğunu belirtti.

Mustafayev ayrıca Azerbaycan'ın Alat'daki Azerbaycan limanı ile İran'ın Anzali limanları ve Amirabad arasındaki işbirliğini genişletmeye olan ilgisini de dile getirdi.

M.Vaezi, tarım, sanayi, petrol, gaz endüstrisi ve bankacılık alanlarında işbirliğini genişletme fırsatlarının bulunduğunu vurguladı.

Taraflar, Reşt-Astara demiryolunun inşasının finansmanı konusunu da görüştüler.