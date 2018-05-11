BAE işadamlarından Kırgızistan'ın ekolojik ürünlerine büyük ilgi

BİŞKEK, 11 Mayıs 2018 /Kabar/. BAE’nin Sharjah Emirliği Ticaret ve Sanayi Odası’nda "Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Güney Dairesi" Enstitüsünün iş dünyası temsilcileri ile BAE'nin ortakları arasında toplantı düzenlendi.

Kırgızistan’ın Dubai Başkonsolosluğu tarafından organize edilen toplantı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ortakları ile "Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Güney Dairesi" Enstitüsünün iş topluluğunun temsilcileri arasında BAE’nin Sharjah Emirliği Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu toplantıda, katılımcılara Kırgızistan'ın yatırım ve turizm potansiyeli hakkında detaylı video gösterildi. İki ülkenin girişimcileri arasında yapıcı bir diyalog düzenlendi.

Kırgız tarafı, BAE'den ilgili ortaklarla doğrudan temas kurmayı başardı ve her iki taraf için de karşılıklı ilgi alanlarına ilişkin çok çeşitli konuları görüşüldü. BAE işadamları Kırgızistan'ın ekolojik ürünlerinden çok etkilendi.

Toplantı kapsamında, komuz (Kırgız ulusal enstrümanı) ile yapılan folklor çalışmaları eşliğinde Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları’nın sunumu yapıldı.

Bu faaliyetler, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen Bölgesel Kalkınma Yılı devlet programının hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirilmiştir.