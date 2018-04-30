Başkentte Bişkek'in 140. yıl dönümüne adanmış konser düzenlendi

BİŞKEK, 27 Nisan 2018 /Kabar/. 1878 yılında kurulan başşehir Bişkek’in 140. yıl dönümüne ithaf edilen konser düzenlendi.

Bişkek Belediye Başkanlığı basın servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sovyetler Birliği döneminde (1926-1991 arasında), Bolşevik askeri önderlerinden Mihail Frunze'nin anısına Frunze adıyla anılan, daha sonra Pişpek ismi verilen ve sonradan değişikliğe uğrayıp Bişkek adını alan kentte bulunan Abdılas Maldıbayev'in adını taşıyan Kırgız Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu, Bişkek şehrinin 140. yıl dönümüne adanmış bir konsere ev sahipliği yaptı.

Bişkek’i doğum günü ile tebrik etmek üzere etkinlikte Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Baıtbek Düyşembiyev, Bişkek İl Meclisi Başkanı Başkanı Almaz Kenenbayev, Sverdlovsk İlçesi Kaymakamı Samarbek Bolotbekov ve Bişkek’in eski Belediye Başkanı Abdrazak Mokenov hazır bulundu.

Bişkek Belediye Başkanı ve kendi adına şehir sakinlerini kentin yıldönümüyle tebrik eden Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Düyşembiyev, “Bişkek’te vatandaşların zahmetli çalışmaları sayesinde modern binalar, yollar, altyapı inşa ediliyor.” ifadesini kullandı.

Şehir sakinlerine mutluluk ve refah dileyen Eski Belediye Başkanı Abdrazak Mokenov, 80'li yıllarda Bişkek'te sadece iki asfaltlı caddenin bulunduğunu kaydederek, "Günümüzde, Kırgızistan'ın başkenti, başkent statüsüne sahip bir şehri olması gereken tüm gerekli altyapıya sahiptir." şeklinde konuştu.