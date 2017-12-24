Başkentte “Bişkek, sevdiğim şehir” adlı fotoğraf sergisi

BİŞKEK, 23 Aralık, 2017 /Kabar/. Merkez meydan Ala-Too’da, 2017 yılında başkent belediyesinin çalışmalarının sonuçlarına adanmış "Bişkek, sevdiğim şehir" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Bişkek Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, fotoğraf sergisinde Bişkek Belediyesinin faaliyetleri ve 2017 yıl içindeki yapısal bölümleri hakkında 100 fotoğrafın bulunduğu bildirildi. Sergi ziyaretçilerin yeni yolların fotoğrafları, eğitim kurumları, kültür ve sağlık yapıları izleyebilecekleri ifade edildi.

Şehirlilerin özel ilgisi, gece Bişkek'in fotoğraflarıyla ve 2017 yılının önemli olaylarının kutlamasına ilişkin etkinliklere çakildiği belirtildi.