Başkent Bişkek’te askeri geçit töreni düzenlendi

BİŞKEK, 9 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Sovyet Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçlerine karşı kazandığı zaferin 73. yıldönümü nedeniyle büyük bir askeri geçit töreni düzenlendi.
Bugün, 9 Mayıs’ta başşehir Bişkek’te devlet yetkilileri ve İkinci Dünya Savaşı’nın gazilerinin katılımıyla SSCB'nin Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasının kutlandığı Zafer Günü vesilesiyle askeri geçit töreni gerçekleştirildi.
Törene katılan şehir sakinleri dedeleri ve babalarının pankartlarını taşıdı.
Askeri geçit töreninin resmi açılışı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Başbakan Muhammetkalıy Abılgaziyev, Yüksek Mahkeme Başkanı Aynaş Tokbayeva, Genelkurmay Başkanı Rayımberdi Saydakmatov ve Bişkek Belediye Başkanı Albek İbraimov’un Ebedi Ateş Anıtı’na çelenk bırakmalarından sonra başladı.
Askeri geçit töreni katılımcılarının 1941-1945 Büyük Vatansever Savaşı’nda ölenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaları ardından Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Milli Marşı seslendirildi.
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