Başbakan, Yeni Devrime Kırk Adım Programının uygulanmasından memnun değil

BİŞKEK, 21 Şubat /Kabar/. Kırgızistan Başbakanı Sapar İsakov, hükümet tarafından başlatılan Yeni Devrime Kırk Adım Programının hayata geçirilmesi ile ilgili memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Hükümet toplantısında, 115 maddeden 91'inin veya % 79'unun şimdiye kadar yerine getirildiğini vurgulayan İsakov, “Bu yeterli bir çalışma değil. Bu göstergelerden memnun değilim ve bu yöndeki çabalarınızı güçlendirmenizi rica etmek istiyorum. Bu bir uyarı. Bir dahaki sefere farklı konuşacağız. Programın düzgün bir şekilde uygulanmasına yeterince dikkat göstermiyorsunuz.” şeklinde konuştu.

Ayrıca ekonominin 2018 yılında % 3,6 oranında büyümesi gerektiğine de vurgu yapan Hükümet Başkanı, “Talimatım uyarınca ekonomik kalkınmanın üç senaryosu geliştirileceğini vurgulamak isterim. Beklentilerim farklı.” dedi.