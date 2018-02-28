Başbakan Yardımcısı Mukanbetov yemin etti

BİŞKEK, 28 Şubat /Kabar/. Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Sancar Mukanbetov yemin etti.

Bugün, 28 şubatta Cogorku Keneş’te (Kırgızistan Meclisi) yapılan yemin törenine katılan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov kısa bir konuşma yaptı. “Yeni Başbakan Yardımcısı Sancar Mukanbetov’un yemin törenine katılmak için zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Herkese, öncelikle de Sancar Turdukocoyeviç, size başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanı ve halkınız önünde yemin ettiğiniz şeyi unutmayın.”